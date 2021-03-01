Nevşehir'de ikametten hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

Nevşehir'de iki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler ve Sümer mahallelerinde meydana gelen ikamet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırma sonrasında hırsızlık zanlısı Y.K. ve Ö.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen bakır kazan, musluk ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. mahkemece, "Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan