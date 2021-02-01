Nevşehir'de ikametten cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nevşehir'de ikametten cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

01.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:44
Nevşehir'de ikametten cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de yabancı uyruklu bir kadının evine girerek cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de yabancı uyruklu bir kadının evine girerek cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

Yalnız yaşayan kadın, ikamette bulunduğu sırada kapıyı kırarak içeri giren tanımadığı bir kişinin kendisine ait cep telefonunu alarak kaçtığını öne sürüp, şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin K.A.T. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Didem Kınalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de ikametten cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:45:41. #1.15#
title