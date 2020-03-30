Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Rasim Arı, Nevşehir, Yerel

Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı

- Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını "Gönül Kumbarası" karşılayacak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan "Gönül Kumbarası" projesi başladı.

30.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:42
Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için 'Gönül Kumbarası' projesi başladı

- Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını "Gönül Kumbarası" karşılayacak

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan "Gönül Kumbarası" projesi başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit eden korona virüs sonrasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla "Gönül Kumbarası" projesi başlatıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın bir maaşını bağışladığı ilk olarak projeye Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli destek verirken projenin kısa sürede tüm şehre yayılması bekleniyor. Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, "Şimdi dünyayı etkisi altına alan başımızın belası bir virüs var. Bu virüs sosyal hayatı, ekonomik hayatı her şeyi etkilemiş durumda. Hükümetimiz tüm tedbirleri aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ülkemizde uyulması gereken tedbirleri alıyorlar. Ancak beraberinde bir de ekonomik sıkıntılar var. Bununla ilgili olarak Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve ekonomi bürokrasisi gerekli tedbirleri alıyor. Ancak beraberinde yerelde hemşerilerimizin çekmiş olduğu sıkıntılar var. Özellikle 65 yaş üstü hemşerilerimiz, kronik rahatsızlığı olan hemşerilerimiz, engelli hemşerilerimiz ve beraberinde maaş ile çalışan hemşerilerimiz işlerini kaybettiler. Ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bizde belediye olarak karınca kararınca gönül kumbarası ismiyle bir kampanya başlattık. Öncülüğünü belediye personellerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ve şahsım yapıyor. Bende bir maaşımı bu kampanyaya bağışladım. Ekip arkadaşlarım da aynı şekilde maaşlarını bağışladı. Personellerimiz de kendi imkanları ölçüsünde bağışlayacak. İnşallah burada oluşacak bir fonla biz hemşerilerimizin yarasında küçükte olsa merhem olabilme gayretiyle başlatmış olduğumuz bir kumbara. İnşallah Rabbim bereketini verir" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan projenin ilk gününe AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'da katılarak destek verdi.

Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için 'Gönül Kumbarası' projesi başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Haber
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Tarihi Kapalı Çarşı'da paniğe kapılan hırsızlar, altın dolu poşeti bırakıp kaçtı
Tarihi Kapalı Çarşı'da paniğe kapılan hırsızlar, altın dolu poşeti bırakıp kaçtı
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Seren Serengil
Spor Rüştü Reçber Yılmaz Vural Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:43:50. #1.15#
title