Nevşehir'de İHH gönüllüleri mağdur ailelere gıda yardımı ulaştırıyor
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Nevşehir'de İHH gönüllüleri mağdur ailelere gıda yardımı ulaştırıyor

Nevşehir'de İHH gönüllüleri mağdur ailelere gıda yardımı ulaştırıyor
05.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:49

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor.

Ramazan ayının başlamasıyla il merkezi, ilçe, belde ve köylerde gıda paketi ve hijyen malzemesi dağıtımı yapan Nevşehir İHH tarafından başlatılan "Ramazan sofralarına bereket ol" kampanyası çerçevesinde yaklaşık 150 yetim çocuğun ailesine içinde et, kıyma ve tavuk bulunan paketler dağıtıldı.

Dernek Başkanı Baki Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde il genelindeki ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Koronavirüs ile mücadelenin başlatıldığı ilk günden itibaren İHH gönüllülerince, iş yerlerini kapatmış, ücretsiz izne ayrılmış veya gelir seviyesi düşük ailelere yönelik yeni tespit çalışması yapıldığını aktaran Öncel, yıllardır il genelindeki tüm ihtiyaç sahiplerine olduğu gibi yeni belirlenen ailelere de gıda yardım ulaştırmaya devam edildiğini kaydetti.

İHH Nevşehir tarafından son olarak yetim çocuğu bulunan ailelere yönelik kampanya düzenlediklerini aktaran Öncel, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı dolayısıyla il genelindeki yüzlerce aileye gıda yardımlarını dağıttık. Koronavirüs ile mücadele sürecinde de yine il genelindeki çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırdık. Bugün de daha önce gıda paketleri ve un teslim ettiğimiz yetim ailelerine içinde et, kıyma ve tavuk bulunan yardım kutuları teslim ediliyor. Bundan sonraki süreçte de tüm mağdur kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah, kampanyalarımıza destek veren tüm hayırseverlerden razı olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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