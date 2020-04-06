Nevşehir'de içme suyu depolarında çalışmalar devam ediyor
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Devlet Su İşleri, Nevşehir, Güncel

Nevşehir'de içme suyu depolarında çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de yapımına devam edilen üç su deposu inşaatı tamamlandığında, kentte yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözüme kavuşacağı bildirildi.

06.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:28
Nevşehir'de içme suyu depolarında çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de yapımına devam edilen üç su deposu inşaatı tamamlandığında, kentte yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözüme kavuşacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kentte her biri 5 bin metreküp hacme sahip olacak üç ayrı su deposu ile ulaşım yolları ve taşkın tahliye hatlarının yapımına devam edildiği belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin içme suyu sorununun önemli ölçüde ortadan kalkacağının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Nevşehir'de, sözleşmesi 3 Ekim 2019 tarihinde imzalanan, DY2, DY3, DY4 depolarında çalışmalar devam ediyor. Fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 10 olan işin tamamlanması ile birlikte Nevşehir'in özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı ciddi oranda azaltılacaktır."

Kaynak: AA

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