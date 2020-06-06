Nevşehir'de içme suyu boruları şok etti
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Nevşehir'de içme suyu boruları şok etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı zaman zaman su kesintilerinin yaşanabildiğini belirterek, şehrin içme suyu problemini tamamen ortadan kaldırmak için buna mecbur olduklarını söyledi.

Nevşehir'de içme suyu boruları şok etti
06.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:23

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı zaman zaman su kesintilerinin yaşanabildiğini belirterek, şehrin içme suyu problemini tamamen ortadan kaldırmak için buna mecbur olduklarını söyledi. Arı, "Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştiriyoruz. Bu zor, zahmetli ve aynı zamanda cesaret gerektiren işi tüm eleştirilere göğüs gererek tamamlayacağız. Bu şehrin insanlarına bu borulardan su içiremem" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve gelmeden önce Nevşehirlilere kentin içme suyu ve altyapı problemini çözeceğine dair söz verdiğini ve bu sözünü yerine getirmek için büyük bir gayretle çalıştığını söyledi. Belediye Başkanı seçilir seçilmez 1. büyük altyapı hamlesini başlatarak Lale Caddesi, Belediye Caddesi, Meteris Meydanı, Mustafa Parmaksız Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesi gibi ana arterlerinde mevcut altyapıyı tamamen yenilediklerini kaydeden Arı, buralarda bulunan 30-40 yıllık eski asbestli boruların yerine daha sağlık içme suyu borularının döşendiğini ifade etti. Bu bölgelerde aynı zamanda ilk kez yağmur suyu hattı oluşturarak şehrin önemli bir ihtiyacının giderildiğini ve sonrasında sıcak asfalt serimi ile birlikte de konforlu bir ulaşımın sağlandığını söyleyen Arı, "Altyapı çalışmalarını yapmak zorundaydık. Şehrimizin bir çok bölgesinde 30-40 yıllık içme suyu boruları kullanılıyordu ve bu durumu görmezden gelemezdik. İçme suyu hatları delik deşik, kanalizasyon hatları yetersiz, yağmur suyu şebekesi olmayan şehirde altyapıyı yapmak zorundaydık. Biz bu durumu bile bile görmezden gelseydik, millete, kendimize, en önemlisi Hakka hesap veremezdik. Biz kendi ikbalimizi değil, şehrin geleceğini düşündük." diye konuştu.

"Şehri şantiyeye çevirdik"

Bu yıl başlattıkları 2. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde geçtiğimiz aylarda Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Arı, geçtiğimiz aylarda kenttin birçok farklı noktasında başlayan altyapı çalışmaları ile de şehri adeta bir şantiyeye çevirdiklerini söyledi. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde hızla asfalt serimi ve üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Arı, halen bazı bölgelerde altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve bundan dolayı da zaman zaman su kesintilerinin yaşanabildiğini anlattı. Arı, "Altyapıya girmek zor, meşakkatli, zor ve sabır isteyen bir iş. Beraberinde o altyapı çalışmasına giren belediye başkanı için büyük bir cesaret isteyen iş. Ancak biz hakka ve halka hesap vereceğimiz bilinciyle büyük bir altyapı hamlesi başlattık. Çünkü ben altyapıyı yapmadan üstyapıya başlarsam, parke taşların üzerine asfalt atarsam bunun hesabını bana halkım sorar. Halk sormazsa bile ahirette rabbim sorar. "Neden sana verilen emaneti ve emanet edilen şehrin hazinesini doğru kullanmadın" diye mutlak bana hesap soracak. O yüzden şehrin her bir noktasında altyapı çalışması yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Nevşehirli vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşmaları ve gelecek yıllarda içme suyu ve altyapı problemi yaşamaması için belediye ekiplerinin birçok bölgede sabahlara kadar yoğun bir mesai gerçekleştirerek çalıştığını vurgulayan Arı, "Şu anda Nevşehir Kalesi yanındaki bağlantı yolumuzda bulunan ve 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerimize içme suyu temin eden boruları değiştiriyoruz. Yaklaşık 1,7 km uzunluğunda bir hat burası. Burada ve şehrin farklı noktalarında altyapı çalışmaları sırasında çıkan eski boruları görüyorsunuz. İşte bu borulardan halkımız su içmesin diye bu çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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