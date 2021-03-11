Nevşehir'de iç sularda avlanma yasağı başlıyor

Nevşehir genelindeki iç sularda avlanma yasağının 15 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi" ve "Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi" hakkındaki tebliğ gereği, iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazan, kadife, siraz, yayın, tatlısu kefali ve diğer ürünler için avlanma yasağı başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Acıgöl ilçesindeki Tatlarin Barajı ile Avanos ilçesindeki Ayhanlar Barajı'nda da tüm avların yıl boyunca yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan