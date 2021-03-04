Nevşehir'de iç çamaşırında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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Nevşehir'de iç çamaşırında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

04.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:20
Nevşehir'de iç çamaşırında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Nevşehir'de iç çamaşırına gizlediği sentetik uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de iç çamaşırına gizlediği sentetik uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Adnan Menderes Otobüs Terminali'nde tedbir aldı.

Afganistan uyruklu B.Ö'yü otobüsten indiğinde gözaltına alan ekipler, şüphelinin iç çamaşırında 94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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