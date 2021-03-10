Nevşehir'de "Huzurlu Sokaklar" uygulaması
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Nevşehir'de "Huzurlu Sokaklar" uygulaması

10.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:44
Nevşehir'de

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada, 290 iş yeri, 38 park, 23 metruk bina, 260 araç kontrol edildi, 581 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

152 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, bir firari hükümlü yakalanırken, 4 kişi hakkında maske takmamak, 3 kişi hakkında ise sigara içme yasağına uymamaktan tutanak tanzim edildi.

Kuralları ihlal eden 9 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Ekipler, uygulama kapsamında denetledikleri iş yerleri ile vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymaları konusunda tavsiye ve uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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