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Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Aralık'ta Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir ikametten 100 bin lira değerinde ziynet çalındığı şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen E.K'yı gözaltına aldı.

Sorgusunda, ziynet eşyalarını Nevşehir, Kayseri ev Adana'daki bazı sarraflara sattığını, elde ettiği parayı ise kullandığını beyan eden E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" suçlarından tutuklandı.

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