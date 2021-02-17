Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

17.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:06
Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'de bir evin bahçesindeki traktör motorunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de bir evin bahçesindeki traktör motorunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden yaklaşık değeri 3 bin lira olan traktör motoru çalındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının failinin 25 yaşındaki C.A. olduğunu belirledi.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda C.A, gözaltına alındı, traktör motoru da ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece "Açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanan C.A, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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