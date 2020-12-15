Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

15.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:59
Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'de geçen ay bir inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de geçen ay bir inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir inşaattan kablo çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerinin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerden E.K. ve A.S'nin karıştıkları başka bir suç nedeniyle geçen ay tutuklandıklarını belirleyen ekipler, diğer zanlı A.E.Ç'yi operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.E.Ç'nin, Nevşehir ve Kayseri'deki 5 ayrı suçtan hakkında arama kararı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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