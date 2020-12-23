Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

23.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:28
Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Nevşehir'de düğün salonundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de düğün salonundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda çok sayıda malzeme çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis çevredeki güvenlik kameralarından olaya karışan iki şüphelinin kimliği tespit etti.

Düzenlenen perasyonda şüpheliler A.S. ve C.D. saklandıkları evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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