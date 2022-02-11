Nevşehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir ikamette hırsızlık yapan iki şüpheli, kaçmaya çalıştıkları araçtaki hırsızlık konusu eşyalarla yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir ikamette hırsızlık yapan iki şüpheli, kaçmaya çalıştıkları araçtaki hırsızlık konusu eşyalarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Duayeri Mahallesi'nde bir ikametten çeşitli eşyaların çalındığı şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

İkametin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kaçtığı aracı tespit etti.

İlçe merkezinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile yaşanan kovalamacanın ardından İ.T, ve Y.Ö, Ortahisar beldesi yakınlarında ekiplerce yakalandı.

Araçta 12 halı ve kilim, 4 tablo, sandık, antika ev eşyaları, fotoğraf makinesi, avize ve 2 Arapça yazılı kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Hisarcık, Tragger, Ürgüp, Güncel, Haberler

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