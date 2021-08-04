Nevşehir'de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan firari yakalandı
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Nevşehir'de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir'de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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