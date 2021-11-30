Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan firari sanık yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan firari sanık yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan firari sanık yakalandı

Nevşehir'de, hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık jandarma ekiplerince yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Mahkemece hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklu yargılanmasına karar verilen H.E, ekiplerce yakalandı.

Firari sanık, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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