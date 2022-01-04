Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli makamlarca "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.K.T'yi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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