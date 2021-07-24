Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi
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Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi

Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir il genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını Vali İnci Sezer Becel ve İl Jandarma Komutanı J.Albay Hüsamettin Erol helikopterle denetledi.

Nevşehir il genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını Vali İnci Sezer Becel ve İl Jandarma Komutanı J.Albay Hüsamettin Erol helikopterle denetledi.

Vali Becel, Nevşehir'in ana arterlerindeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmaları inceledi. Trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlarımızın azami hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Vali Becel, "Trafik kurallarına uyulması konusunda gösterdikleri dikkat için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayram dönüşü evlerimize sağ salim ulaşalım. Acele etmeyelim. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tatil dönüşünde evlerinde olmalarını temenni ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi
Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi
Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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