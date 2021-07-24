Nevşehir'de helikopterle trafik denetimi

Nevşehir il genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını Vali İnci Sezer Becel ve İl Jandarma Komutanı J.Albay Hüsamettin Erol helikopterle denetledi.