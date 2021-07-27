Nevşehir'de, helikopter destekli bayram denetiminde 96 bin TL ceza
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Nevşehir'de, helikopter destekli bayram denetiminde 96 bin TL ceza

Nevşehir'de, helikopter destekli bayram denetiminde 96 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı süresince helikopter destekli trafik denetimlerinde 247 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 36 araç trafikten menedildi, toplam 96 bin 752 TL ceza kesildi.

NEVŞEHİR'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı süresince helikopter destekli trafik denetimlerinde 247 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 36 araç trafikten menedildi, toplam 96 bin 752 TL ceza kesildi. 

İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı'nda helikopter destekli yapılan trafik denetimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kurban bayram tatili süresince, halkın huzur ve güven içerisinde yolculuklarını yapabilmeleri içi, sorumluluk alanında meydana gelebilecek, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmaya yönelik yoğun tedbirler alan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan ve karadan sıkı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 247 araç sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanırken, kontrollerde, 36 araç trafikten men edilerek toplam 96 bin 752 TL tutarında para cezası uygulandı" denildi. 


Nevşehir'de, helikopter destekli bayram denetiminde 96 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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