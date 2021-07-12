Nevşehir'de Haziran ayında 298 konut satıldı
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Nevşehir'de Haziran ayında 298 konut satıldı

Nevşehir'de Haziran ayında 298 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında Nevşehir'de 298 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında Nevşehir'de 298 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayı konut satış istatistik rakamları açıklandı. Haziran ayında Nevşehir'de 298 konutun satışı gerçekleşirken Kırıkkale'de 528, Aksaray'da 546, Niğde'de 622 ve Kırşehir'de ise 358 konut satışı gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azalarak 134 bin 731 oldu, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı
Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azalarak 134 bin 731 oldu, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı
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