Nevşehir'de hastaneden firar eden şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de hastaneden firar eden şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Nevşehir'de hastaneden firar eden şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR'de 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden firar eden Ali A. (43), polis ekiplerince yakalandı.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden firar eden Ali A. (43), polis ekiplerince yakalandı.

Kentte, dün 'hırsızlık' suçundan gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı. Polis, Ali A.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirdi. Sağlık raporunun çıkması beklenirken kaçan Ali A.'yı polis, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde yakaladı. Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Nevşehir'de hastaneden firar eden şüpheli yakalandı

Nevşehir'de hastaneden firar eden şüpheli yakalandı

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

MALTEPE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BOYA SÖKÜCÜ DÖKTÜ

 İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title