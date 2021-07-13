Nevşehir'de hapis cezası ile aranan firari iki kişi yakalandı
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Nevşehir'de hapis cezası ile aranan firari iki kişi yakalandı

Nevşehir'de hapis cezası ile aranan firari iki kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan firari 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan firari 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında basit yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek suçlarından 2 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan F.S. ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu satın almak suçlarından 5 yıl hapis cezası ile aranan F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edile her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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