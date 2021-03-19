Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı
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Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı

19.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:12
Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası ile aranan firari 3 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası ile aranan firari 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yağma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.E., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.K. ile hırsızlık suçundan aranan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:16:00. #1.14#
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