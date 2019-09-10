Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı

10.09.2019 16:21

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından hakkında 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.R., Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesince alkol veya uyuşturucu maddenin etkisiyle araç kullanma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan Y.F.E. ve Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesinde bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.H. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA