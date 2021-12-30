Nevşehir'de hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Nevşehir adli mercilerince "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin UYAP Bilişim Sistemi'ndeki sorgusunda çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 3 ay ceza aldığı görüldü.

B.E, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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