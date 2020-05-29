Nevşehir'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
29.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Avanos istikametinden Kozaklı yönüne seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BFY 185 plakalı hafif ticari araç, Altıpınar köyü girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, isimleri öğrenilemeyen bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA