Nevşehir'de Görevli 2 Asker İhraç Edildi

Nevşehir'de Görevli 2 Asker İhraç Edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli iki asker meslekten ihraç edildi.

Nevşehir'de Görevli 2 Asker İhraç Edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli iki asker meslekten ihraç edildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 sayılı KHK sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Üst Çavuş Nebi Kıloğlu ve JAKEM Komutanlığında görevli Jandarma Veteriner Üstteğmen Hüseyin Berber meslekten ihraç edildi. - NEVŞEHİR

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