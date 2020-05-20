Nevşehir'de "Gençlik Haftası dolayısıyla konser etkinliği Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında mahalle konseri düzenledi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında

mahalle konseri düzenledi.

Bekdik Mahallesi'ndeki etkinlikte, binaların arasına kurulan platformda sanatçılar çeşitli şarkı ve türküleri seslendirirken vatandaşlar da evlerinin balon ve pencerelerinden izledi.

Platformun bulunduğu alana gelen ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlara Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından Türk bayrağı dağıtıldı.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Gençlik Haftası'nı mahallelerde düzenledikleri etkinlikle kutladıklarını söyledi.

Haftayı geçmiş yıllarda büyük bir coşku ve heyecanla meydanlarda omuz omuza kutladıklarını hatırlatan Özdemir, "Koronavirüsten dolayı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl sahalarda kutlayamadık maalesef. Ama bu haftanın coşkusunu yaşamak adına böyle bir program organize ettik. Bu coşkuyu elimizden geldiği kadar halkımıza yaşatmaya gayret ettik. Evden çıkamayan vatandaşlarımıza da bir nebze olsun moral vermiş olduk." dedi.

Konserin ardından step aerobik hocası eşliğinde vatandaşlara evlerinde spor yaptırıldı.

Kaynak: AA