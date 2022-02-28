Nevşehir'de geçen hafta 109 sürücüye cezai işlem uygulandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, trafik ekiplerince, geçen hafta kuralları ihlal eden 109 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kural ihlali yapan araç sürücülerinin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu kapsamda son bir hafta içinde 61 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 29 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 3 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile görüşmek, 16 sürücüye de diğer maddelerden olmak üzere 109 sürücüye para cezası uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.