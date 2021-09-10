Nevşehir'de gece kulübünde kalaşnikof tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi
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Nevşehir'de gece kulübünde kalaşnikof tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi

Nevşehir'de gece kulübünde kalaşnikof tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de operasyon düzenlenen gece kulübünde kalaşnikof piyade tüfeği ile 5 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

Nevşehir'de operasyon düzenlenen gece kulübünde kalaşnikof piyade tüfeği ile 5 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Avanos ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübüne operasyon düzenledi.

Kulüpte yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 şarjör ve 56 mermi, 5 tabanca, 8 şarjör, 204 mermi, balistik yelek ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından haklarında adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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