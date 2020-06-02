Nevşehir'de gasp iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Nevşehir'de yabancı uyruklu kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de yabancı uyruklu kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polisi arayan yabancı uyruklu A.G, Bekdik Mahallesi Kaldırım Mezarlığı yakınında evinin önünde 3 kişi tarafından cep telefonu, kulaklık, şarj aleti ve fön makinesinin gasbedildiğini bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen H.Ç, A.G. ve B.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gasbedilen eşyalar A.G'ye teslim edildi.

Kaynak: AA