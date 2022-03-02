Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen Asayiş Şubesi ekipleri, Raşitbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 4 kadın ile 2 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından haklarında adli işlem yapılan 2 zanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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