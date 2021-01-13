Son dakika gündem: Fırtına nedeniyle garaj çatısının uçması güvenlik kamerasında
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Son dakika gündem: Fırtına nedeniyle garaj çatısının uçması güvenlik kamerasında

13.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:42

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir garajın çatısının uçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir garajın çatısının uçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle merkeze bağlı Çardak köyünde bir evin yanında bulunan garajın çatısı uçtu.

Yerinden fırlayan çatı, metrelerce uçarak başka bir evin bahçesine düştü.

Çatının uçma anı, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son dakika gündem: Fırtına nedeniyle garaj çatısının uçması güvenlik kamerasında
Son dakika gündem: Fırtına nedeniyle garaj çatısının uçması güvenlik kamerasında
Son dakika gündem: Fırtına nedeniyle garaj çatısının uçması güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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