Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir'de işyerleri denetleniyor Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile...

Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor

Nevşehir'de işyerleri denetleniyor

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla koronavirüsü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen, fırsatçılık yapan ve ürün stoklayan işyerlerine karşı her türlü tedbiri alarak denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, bugün de sabah saatlerinden itibaren bu denetimlerini sürdürdü. Zabıta ekipleri, beraberindeki Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ziyaret ettikleri işyerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol etti. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan işyerlerine fırsat verilmeyeceğini ve bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacağını belirtti.

Nevşehir Belediyesi yetkilileri de, işyerlerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini Nevşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezine ve 0537 850 50 50 nolu whatsapp ihbar hattına yapabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: İHA