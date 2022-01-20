Nevşehir'de firari sanık yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de jandarma ekipleri, yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen firari sanığı yakaladı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekipleri, yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen firari sanığı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "basit cinsel saldırı" suçundan hakkında açılan davada tutuklu yargılanmasına karar verilen İ.D'yi yakaladı.
İ.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri