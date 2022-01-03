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Nevşehir'de firari sanık yakalandı

Nevşehir'de firari sanık yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari sanık ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda adli makamlarınca yargılandığı davada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen firari sanık H.K, Boğaz köyünde gözaltına alındı.

Firari sanık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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