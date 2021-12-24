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Nevşehir'de firari sanık yakalandı

Nevşehir'de firari sanık yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de çeşitli suçlardan yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çeşitli suçlardan yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen sanık yakalandı.

Güvercinlik köyünde bir araca tabanca ile ateş ederek yağmalayan, Gülşehir ilçesinde ise husumetlisini silahla öldürmeye teşebbüs eden İ.E. hakkında, yargılandığı davada tutuklama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İ.E'yi Güvercinlik köyündeki evinde yakalandı. İkametteki aramada tabanca, iki şarjör ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Firari sanık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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