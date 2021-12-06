Nevşehir'de firari sanık jandarma ekiplerince yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eskiyaylacık köyünde, "hırsızlık" suçundan yargılanmasına tutuklu halde devam edilmesine karar verilen firari sanık gözaltına alındı.

Firari sanık jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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