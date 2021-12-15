Nevşehir'de firari iki sanık jandarma ekiplerince yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de haklarında yakalama kararı bulunan firari iki sanık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmalarına tutuklu halde devam edilmesine karar verilen firari sanık F.Ö. ve K.Ü. gözaltına alındı.

Firari sanıklar jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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