Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adli makamlarca "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ile "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 ay 20 gün hapse mahkum M.B'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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