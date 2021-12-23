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Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adli makamlarca "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ile "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 ay 20 gün hapse mahkum M.B'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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