Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, silahla tehdit suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.E. ile basit yaralama suçundan 5 ay hapse mahkum M.S.Ş. yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title