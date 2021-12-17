Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Nevşehir adli makamlarınca, silahla tehdit suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.E. ile basit yaralama suçundan 5 ay hapse mahkum M.S.Ş. yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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