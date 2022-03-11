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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ürgüp ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Adli makamlarca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek" ile "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası verilen M.Ç.M, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, JASAT, Güncel, Haberler

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