Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İzmir adli makamlarınca "nitelikli yağma" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilen R.S'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
AA / Behçet Alkan - Güncel