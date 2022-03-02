Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis, adli makamlarca yargılandığı davada, "tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 1 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası verilen S.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Güncel