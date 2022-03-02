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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis, adli makamlarca yargılandığı davada, "tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 1 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası verilen S.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Polis, konut, Güncel, Haberler

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