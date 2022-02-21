Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Nevşehir adli makamlarınca "dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen M.N.Y, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, JASAT, Güncel, Haberler

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