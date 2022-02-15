Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.
Nevşehir adli makamlarınca "hırsızlık" suçundan yargılandığı davada, hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Güncel