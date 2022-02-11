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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis, adli makamlarca yargılandığı davada, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen M.C'nin ilçedeki bir otelde konakladığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla otel odasında yakalan M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Dolandırıcılık, Nevşehir, Kozaklı, Polis, Güncel, Haberler

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