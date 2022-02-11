Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA, Behçet Alkan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis, adli makamlarca yargılandığı davada, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen M.C'nin ilçedeki bir otelde konakladığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla otel odasında yakalan M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Güncel