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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca "uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna aykırılık" suçundan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, Derinkuyu ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Derinkuyu, Nevşehir, Jandarma, JASAT, Güncel, Haberler

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