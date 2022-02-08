Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü, ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Jandarma, Nevşehir, JASAT, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title