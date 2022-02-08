Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü, ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.