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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında 15 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında 15 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş uygulamasında kimlik kontrolü yapıldı.

Kontrolde, hakkında "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 15 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari M.G. yakalandı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Haber

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